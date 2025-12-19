Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Anadolu Efes : Weiler-Babb 12, Beaubois 12, Cordinier 11, Swider 3, Poirier 9, Jones, Şehmus Hazer 2, Loyd 4, Smits 12, Erkan Yılmaz 4, Ercan Osmani 7

Dubai Basketbol: Wright 17, Abass 2, Bacon 6, Bertans 11, Kabengele 20, Petrusev 14, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Prepelic 2, Armstrong 2, Kamenjas

1. Periyot: 20-17

Devre: 37-30

3. Periyot: 57-52

Beş faulle çıkan: 35.38 Prepelic ( Dubai Basketbol)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 11. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan ilk periyotta iki takım da boyalı alandan skor üretti. Anadolu Efes, Beaubois'nın 11 sayı kaydettiği birinci çeyreği 20-17 önde tamamladı.

Dengeli geçen ikinci periyodun ilk bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. 15. dakikadan sonra dış atışlardan üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Anadolu Efes, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, Swider'ın 3 sayılık basketiyle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Kalan bölümde toparlanan Dubai Basketbol, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 52-48. Lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 57-52 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyoda istekli başlayan Dubai Basketbol, Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 33. dakikada öne geçti: 60-62. Boyalı alandan basketler bulan Anadolu Efes karşısında Bertans ve Wright ile skor üretmeye devam eden Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, son 9 saniyeye 78-76 önde girdi. Lacivert-beyazlı ekip, kritik top kaybı yapan Dubai Basketbol karşısında bitime 5 saniye kala Loyd ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Wright ile serbest atışları sayıya çeviren Dubai Basketbol, karşılaşmayı 80-76 kazandı.