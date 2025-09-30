Haberler

Anadolu Efes, EuroLeague Açılışında Maccabi Tel Aviv'i Yenerek Başladı

EuroLeague'in açılış haftasında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i 85-78'lik skorla mağlup etti. Maçta Anadolu Efes'te Jordan Loyd ve Rolands Smits 16'şar sayı ile en skorer oyuncular oldu.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Damir Javor, Jordi Aliaga, Guido Giovannetti

ANADOLU EFES: Larkin 14, Şehmus Hazer, Loyd 16, Weller-Babb 12, Papagiannis 2, Cordinier 7, Smits 16, Swider, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz, Jones 6

MACCABI TEL AVIV: Hoard 15, Clark 7, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Sorkin 15, Brissett 9, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin JR 8, Leaf 3, Blatt 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

DEVRE: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59

EuroLeague'in açılış haftasında Anadolu Efes, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etti. Bu mücadelede en skorer isimleri Anadolu Efes'te 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
