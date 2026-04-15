Haberler

EuroLeague'den "maaş bütçesini aşan" Anadolu Efes'e para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi, Anadolu Efes'e maaş bütçe sınırını aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verdi. Diğer kulüplerin de cezaları açıklandı.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi.

Avrupa Ligi'nin açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.

En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

