Anadolu Efes, "Bir kitap da sen getir" projesinde binlerce kitap topladı - Haberler

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Anadolu Efes, "Bir kitap da sen getir" projesinde binlerce kitap topladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Efes,

Anadolu Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için "Bir Kitap da Sen Getir" projesini altıncı kez gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor maçı öncesinde binlerce kitap topladı.

Anadolu Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için "Bir Kitap da Sen Getir" projesini altıncı kez gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor maçı öncesinde binlerce kitap topladı.

Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi sayesinde kitap adedinde daha önceki yılların da üstüne çıkan Anadolu Efes, kitap bağışı yapan taraftarlarına ücretsiz maç bileti sağladı.

Kitaplar, kısa süre içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek

Taraftarların Sinan Erdem Spor Salonu'na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinden de geçirilecek. Gönderim için uygun görülen kitaplar, Anadolu Vakfı'nın belirleyeceği Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kısa süre içerisinde gönderilecek.

Bir Kitap da Sen Getir projesi sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efes, önümüzdeki sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edecek. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Bir kitap da sen getir projesinde binlerce kitap topladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes, Petkim Spor, Türkiye, Kitap, Spor, Haberler

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