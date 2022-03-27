Anadolu Efes, "Bir kitap da sen getir" projesinde binlerce kitap topladı

Anadolu Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için "Bir Kitap da Sen Getir" projesini altıncı kez gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor maçı öncesinde binlerce kitap topladı.

Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi sayesinde kitap adedinde daha önceki yılların da üstüne çıkan Anadolu Efes, kitap bağışı yapan taraftarlarına ücretsiz maç bileti sağladı.

Bir Kitap da Sen Getir projesi sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efes'in gelecek sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edeceği öğrenildi.