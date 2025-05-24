Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı Son Çeyrekte Geçti

Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı Son Çeyrekte Geçti
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Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş ilk üç periyotta üstün olmasına rağmen, son çeyrekte rakibinin etkili oyunu karşısında puan kaybetti.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz, Ali Serkan Emlek

ANADOLU EFES: Danıel Oturu 17, Rolands Smits 17, Derek Wıllıs 14, Darıus Thompson 12, Elıjah Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Larkin 6, Erkan Yılmaz 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jordan Nwora 1

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Yiğit Arslan 18, Dustın Sleva 13, Conor Morgan 13, Berk İbrahim Uğurlu 10, Jonah Mathews 9, Emanuel Terry 9, Uros Plavsic 6, Kerem Konan 5, Kyle Allman 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

DEVRE: 39-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka ilk çeyrekte rakibi Anadolu Efes'e 27-20'lik üstünlük kurarken ilk devreyi 51-39 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar 3'üncü çeyreği 73-66'lık skorla önde bitirse de son çeyrekte geriden gelen Anadolu Efes maçı 90-87'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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