Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın ilk kez Beşiktaş'ı konuk edecek

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk randevu

Anadolu Efes ile Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı.

Bu sezon ikinci kez Avrupa Ligi'ne katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 920. karşılaşması

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 31. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.

Kaynak: AA