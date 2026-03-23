Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso'nun Süper Lig'de tuttuğu takım bakın kimmiş

Anadolu Efes'in İspanyol Başantrenörü, Pablo Laso, Marca'nın La Tribu programına konuk oldu. Özellikle Avrupa basketbolunda önemli başarılara imza atan Pablo Laso, Türkiye'ye gelmesinin ardından Süper Lig'de tutmaya başladığı takımı açıkladı.

"GALATASARAYLI OLDUM"

Galatasaray'ı desteklediğini belirten Pablo Laso, "Türkiye'ye geldiğimden beri burada futbolda biraz Galatasaray taraftarıyım çünkü Galatasaray antrenörü Ismael Garcia İspanyol ve genellikle akşam yemeğinde bir araya gelip biraz spor hakkında konuşuyoruz ve ben de biraz Galatasaray taraftarı oldum" dedi.

"REAL MADRID MAÇI DUYGUSAL OLACAK"

Perşembe günü eski takımı Real Madrid ile oynanacak maç hakkında konuşan Laso, "Benim için eve dönmek gibi, duygusal bir an, ama sonra maç başlıyor ve işine odaklanıyorsun. Madrid'i iyi görüyorum, iyi bir çizgide. Süper Kupa ve Kupa'yı kaybetmenin Madrid gibi bir takıma zarar verdiği doğru, ancak Facu, Gaby, Tavares veya Abalde gibi benim dönemimden birçok oyuncunun hala çok önemli olduğunu görüyorum. Takımı sağlam buluyorum ve sezonu sonunda değerlendirmek gerekecek. Kaybedilen finallerin kötü tadı ağzında kalıyor, ancak evlerinde çok iyi maçlar çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.