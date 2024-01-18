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Anadolu Efes, Barcelona'yı farklı mağlup etti

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22'nci haftasında Barcelona'yı 98-74 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Rodrigue Beaubois 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Ioannis Foufis, Vasiliki Tsaroucha

ANADOLU EFES: Thompson 7, Larkin 15, Bryant 6, Willis 6, Pleiss 17, Oturu 16, Beaubois 21, Daum 3, Clyburn 5, Jones 2, Rıdvan Öncel

BARCELONA: Satoransky 3, Brizuela 9, Kalinic 14, Parker 8, Vesely 6, Jokubaitis 14, Hernangomez 18, da Silva 2, Parra

1'İNCİ PERİYOT: 18-13

İLK YARI: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-60

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22'nci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Barcelona'yı sahasında 98-74 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini elde etti. Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes; Darius Thompson, Shane Larkin, Elijah Bryant, Derek Willis ve Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Tomas Satoransky, Dario Brizuela, Nikola Kalinic, Jabari Parker ve Jan Vesely'den oluştu. Karşılaşmaya pota altında Tibor Pleiss'ı iyi kullanarak başlayan Efes, bu oyuncudan bulduğu 6 sayıyla ilk 3 dakikayı 6-3 önde geçti. Periyodun ilerleyen bölümünde toparlanan Barcelona, Parker ve Brizuela'dan bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 1'e indirdi: 12-11. Kalan bölümde kenardan gelen Clyburn ve Oturu ile sayılar bulan Efes, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Temponun yüksek olduğu periyodun ilk 2 dakikası ev sahibi ekibin 24-22 üstünlüğü ile geçildi. Deplasman ekibi, periyodun bitimine 4.59 kala Hernangomez'in gelen iki sayılık isabetiyle karşılaşmada ilk öne geçti: 29-31. Pota altından bulduğu isabetlerle tekrar oyunun kontrolünü eline alan Efes, Oturu'nun bitime 2.45 kala bulduğu iki sayılık isabetle tekrar öne geçti ve rakibine molayı aldırdı: 35-33. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, soyunma odasına 42-39 önde girdi.

İkinci yarının ilk bölümünde Anadolu Efes, Thompson'dan sayılar bulurken, Barcelona, Brizuela'nın sayılarıyla skora tutundu. 25'inci dakikayı Anadolu Efes, 56-50 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Efes, Beaubois ve Larkin'den bulduğu üç sayılık isabetlerle periyodun bitimine 1.30 kala farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 68-58. Kalan bölümde farkı daha da açan ev sahibi ekip, son periyoda 72-60 önde girdi.

Son periyoda Beaubois'dan bulduğu 6 sayıyla başlayan Efes, farkı bitime 9 dakika kala 18'e kadar çıkardı: 78-60. Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 98-74 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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