Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Baskonia ile Karşılaşıyor
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, iki maçta da galip gelmek için mücadele edecek.
Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 14. sırada başladı.
Baskonia ise çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.
Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.
İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 30. maç
Anadolu Efes, Baskonia ile Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek.
Kasım 2003'ten bu yana oynanan 29 maçta lacivert-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 13 kez galip geldi.
Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 92-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.
Avrupa'da 883. randevu
Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 883. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 882 karşılaşmada 497 galibiyet, 385 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 635. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 634 maçın 340'ını kazandı, 294'ünden mağlubiyetle ayrıldı.