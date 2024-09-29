Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

(İSTANBUL) - 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup eden Anadolu Efes şampiyon oldu.

37'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes kupayı müzesine götürmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ilk periyodu 20-24 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyodu ise Fenerbahçe Beko 43-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes final periyoduna 64-57 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Anadolu Efes zorlu karşılaşmayı 83-82 kazandı.