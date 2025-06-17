Ampute Milli Takımı Kırşehir'de Uluslar Ligi Hazırlıklarına Başladı

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Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi öncesi Kırşehir'de kampa girdi. Teknik Direktör İsmail Temiz, zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini belirtti ve oyuncular hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

- Ampute Milli Takımı Kırşehir'de kampa girdi

Milliler, Uluslar Ligi öncesi hazırlıklarını sürdürdü

İsmail Temiz : "Zorlu rakiplere karşı hazır olacağız"

KIRŞEHİR - Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında Kırşehir'de kampa girdi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Uluslar Ligi öncesi Kırşehir'de kampa girdi. Teknik Direktör İsmail Temiz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlı ekip; İngiltere, Fas, Japonya gibi zorlu rakiplerin yer alacağı turnuvaya hazırlanıyor.

Kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Kırşehir kampı sonrasında turnuvaya katılacağız. Turnuva sonrasında Azerbaycan'da ikili kampımız olacak. 2026 Dünya Şampiyonası için de hazırlıklarımız başlamış olacak. Gençlerle tecrübeli ağabeyleriyle takım olacaklar. Rakipler güçlü, ancak biz de güçlü bir ekibiz. Fiziksel ve taktiksel olarak en üst düzeye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Milli takım oyuncularından ve takım kaptanı Ömer Güleryüz ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Güleryüz, "Zorlu rakipler var ama biz bu tarz mücadelelere alışığız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak, aralarından sıyrılacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, kampın ardından turnuva öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak Polonya'ya hareket edecek. Kırşehir'de Ahi Stadyumuna gelen takım otobüsü şehirde sevgiyle karşılandı. Gençler ampute takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırşehir'de başlayan kamp süreci 26 Haziran tarihinde sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Spor
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