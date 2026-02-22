Murillo, ilk golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Panamalı futbolcu Amir Murillo, Göztepe maçıyla siyah-beyazlılardaki ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yendi. Siyah-beyazlıların bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo, mücadelenin 36. dakikada Asllani'nin asistinde takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşısında da forma şansı bulan Murillo, çıktığı 3. maçta ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Amir Murillo, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

