Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Amerikan güreşi dünyasının efsane isimlerinden biri olan Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Hogan, uzun bir süre boyunca Amerikan güreşinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edildi. Hayranları ve güreş dünyası, bu büyük kaybın ardından büyük bir üzüntü içinde.
Uzun yıllar Amerikan güreşinde mücadele eden ve efsane haline gelen Hulk Hogan'dan acı haber geldi.
71 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Gelecek ay 72 yaşına ayak basacak olan 71 yaşındaki unutulmaz güreşçi Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Efsane ismin bu sabah saatlerinde yaşama veda ettiği duyuruldu.
EŞİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Hulk Hogan'ın eşi Sky, birkaç hafta önce, Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve ameliyatlardan sonra kalbinin "güçlü" olduğunu söylemişti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI
Uzun bir süre boyunca Amerikan güreşinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Hulk Hogan'ın bu kaybı, hayranları ve güreş dünyası tarafından büyük bir üzüntü içinde karşılandı.