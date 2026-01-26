Haberler

Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı

Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Haber Videosunu İzle
Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor'un Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta Dia Saba'ya tribünlerden kartopu atıldı, İsrailli futbolcu oyundan çıkarken yaşanan olaya sinirlendi ancak takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

  • Amedspor forması giyen Dia Saba'nın kafasına tribünlerden atılan bir kartopu isabet etti.
  • Dia Saba, sezon başında İsrail Süper Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer oldu ve bu sezon ligde 22 maçta 7 gol ve 3 asist yaptı.
  • Dia Saba, 2022-2023 sezonunda Sivasspor forması giydi ve ardından Maccabi Haifa'ya transfer oldu.

1. Lig'in 22. haftasında Amedspor, Sivasspor deplasmanında sahaya çıktı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor 20. dakikada Ethemi'nin golüyle öne geçerken, Amedspor Diagne'nin golüyle eşitliği sağladı.

OYUNDAN ÇIKARKEN GERGİNLİK YAŞANDI

Sivas'ta oynanan ve zaman zaman gergin geçen karşılaşmada, Amedspor forması giyen Dia Saba ile tribünler arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. İsrailli futbolcu, 87. dakikada oyundan alınarak yerini Çekdar Orhan'a bıraktı.

KAFASINA KARTOPU İSABET ETTİ

Dia Saba, korner kullanmaya hazırlandığı sırada tribünlerden atılan kartoplarına maruz kaldı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine doğru yöneldiği esnada atılan kartoplarından biri Dia Saba'nın kafasına isabet etti.

SİNİRLENDİ, SAHADAKİLER ENGELLEDİ

Yaşanan olayın ardından sinirlenen Dia Saba, yerde biriken karı alarak tribünlere atmak istedi. Amedspor teknik heyeti ve takım arkadaşları, tecrübeli futbolcuyu sakinleştirerek müdahale etti.

DIA SABA'NIN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İsrail Süper Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer olan 34 yaşındaki Dia Saba, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Sivasspor forması giymiş, ardından Maccabi Haifa'ya transfer olmuştu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

Ulu orta yaptığı hareket güvenliği çileden çıkarttı: Hayvan mısın lan?