Amedspor'un kapısından dönen dünyaca ünlü futbolcu OnlyFans açtı

Şu anda Avustralya ekibi Sydney FC'de oynayan Brezilyalı sağ kanat Douglas Costa, OnlyFans hesabı açtı.

AMEDSPOR TEKLİF YAPMIŞTI

Douglas Costa'nın ismi Amedspor ile anılıyordu. Geçtiğimiz aylarda " Douglas Costa'ya transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna Amedspor Başkan Aziz Elaldı, " Douglas Costa'ya transfer teklifi yaptık. Douglas Costa ile görüşmelerimiz sürüyor. Douglas Costa dışında birçok futbolcu transfer listemizde yer alıyor. Amedspor'a layık futbolcuları transfer edeceğiz" yanıtını vermişti.

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmeti. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan hayranlar para kazanabilir. Hizmet, yetişkin içerik üreticileri arasında popüler ve genellikle cinsel içerik üreticileriyle ilişkilendiriliyor.