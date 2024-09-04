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Amedspor'un kapısından dönen dünyaca ünlü futbolcu OnlyFans açtı

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Bir dönem Avrupa'nın en önemli kulüplerinde top koşturan ve Amedspor'un da transfer teklifi yaptığı Douglas Costa, OnlyFans hesabı açtı. Şu sıralar Avustralya ekibi Sydney FC'de oynayan Costa, maçlar ve antrenmanlardan kamera arkası görüntüleriyle birlikte günlük hayatından içerikler paylaşacak.

Şu anda Avustralya ekibi Sydney FC'de oynayan Brezilyalı sağ kanat Douglas Costa, OnlyFans hesabı açtı.

AMEDSPOR TEKLİF YAPMIŞTI

Douglas Costa'nın ismi Amedspor ile anılıyordu. Geçtiğimiz aylarda " Douglas Costa'ya transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna Amedspor Başkan Aziz Elaldı, " Douglas Costa'ya transfer teklifi yaptık. Douglas Costa ile görüşmelerimiz sürüyor. Douglas Costa dışında birçok futbolcu transfer listemizde yer alıyor. Amedspor'a layık futbolcuları transfer edeceğiz" yanıtını vermişti.

Amedspor'un kapısından dönen dünyaca ünlü futbolcu OnlyFans açtı

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmeti. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan hayranlar para kazanabilir. Hizmet, yetişkin içerik üreticileri arasında popüler ve genellikle cinsel içerik üreticileriyle ilişkilendiriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Douglas Costa Douglas Costa Avustralya Amedspor Amedspor Amedspor Spor

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