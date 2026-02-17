Haberler

Amedspor'un Yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Bakkal, daha önce Amedspor'u 2. Lig'den 1. Lig'e çıkaran başarılı bir isim.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktör koltuğu için Mesut Bakkal ile anlaştı.

Pazar günü evinde oynadığı Sarıyer karşılaşmasında berabere kalarak liderlik koltuğunu kaybeden Amedspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırmıştı.

Amedspor Kulübü dün gece teknik direktörlük için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bakkal, Amedspor 2. Lig'de mücadele ederken takımın başına getirilmiş ve takımı şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkartmıştı.

Amedspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."

Mesut Bakkal'a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erciyes Dağı, karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

Akın ediyorlar! İşte karavan tutkunlarının yeni rotası
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Erciyes Dağı, karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

Akın ediyorlar! İşte karavan tutkunlarının yeni rotası
Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu

Bu meclisin aldığı karar tarihe geçti! Sadece 2 vekil hayır dedi
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı