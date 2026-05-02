Amedspor taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk istiyor

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar başladı.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar başladı. DHA'ya konuşan taraftarlardan Muhammet Semen, "Çok mutluyuz. Bir haftadır uyuyamıyoruz bu maç yüzünden. Fenerbahçe'den önce şampiyon olacağız" dedi.

1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, taraftarlar, kutlamalara başladı. Mardin'den gelerek maçı kurulan dev ekrandan izleyen Muhammet Semen (20), "Gerçekten kalbimiz durdu burada. Yürüyemiyorduk. Çok mutluyuz. Bir haftadır uyuyamıyoruz bu maç yüzünden. Geçen hafta maçlarını izliyorduk zaten. İç sahayaydık. 90+4'te kötü bir gol yedik. Moraller sıfırdı zaten uyuyamıyorduk kaç gündür. Çok şükür. Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahamızda affetmeyeceğiz. Tek büyük Amedspor. Fenerbahçe'den önce şampiyon olacağız" dedi.

DENİZ ALTINOK: AMEDSPOR BURAYA GELMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Taraftarlardan Deniz Altınok (19), "Amedspor buraya gelmek için çok uğraştı. Ligin en başından beri başarısız olduğu maçlar olsa da genellikle maçların çoğunu kazanarak buralara hak ederek geldi. Tabii bu yolda üzüldük de kırıldık da sevindik de. Ama en sonunda başardık. Başardığımız için çok mutluyum. İnşallah başarımızın devamı gelir" diye konuştu.

MUHAMMED SEMEN: SÜPER LİGİ SÜPER YAPMAYA GELDİK

Muhammed Semen (21) ise "Son 1 aydır sürekli maçları takip ediyoruz. Son maçta biraz kötü oynadık ama sorun yok. Son maçta kötü oynamamıza rağmen Amedspor'un gücü ve taraftarı, Diyarbakır'ın taraftarı sayesinde tekrardan yükseldik. Süper Ligi süper yapmaya geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
