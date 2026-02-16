Haberler

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Güncelleme:
Teknik direktör arayışlarını sürdüren 1. Lig ekibi Amedspor, bir süredir boşta olan Volkan Demirel'e teklif yaptı. Genç teknik adam, teklife henüz cevap vermedi.

  • Amedspor, teknik direktör Volkan Demirel'e resmi teklif yaptı.
  • Volkan Demirel, Amedspor'un teklifine henüz cevap vermedi.
  • Volkan Demirel, daha önce Gençlerbirliği, Bodrum FK, Hatayspor ve Fatih Karagümrük takımlarını çalıştırdı.

Sakaryaspor beraberliğinin ardından Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, teknik direktör arayışları kapsamında büyük bir sürprize imza attı.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Amedspor, son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan 44 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel'e resmi teklif yaptı. Amedspor yönetiminin, Volkan Demirel ile uzun süreli bir projeye başlamak istediği öğrenildi.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Amedspor'dan gelen bu teklif sonrası Volkan Demirel'in 1. Lig ekibine ekibine henüz cevap vermediği, düşünme aşamasında olduğu öğrenildi. Genç çalıştırıcının ismi, geride bıraktığımız günlerde Çorum FK ile de anılmıştı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, Bodrum FK, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

volkan kabul etmez

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bence kabul etmez

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBud Spencer:

Volkan başarılı olamaz teknik direktör kabiliyeti yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemrah aydin:

anında reddeder diye düşünmüştüm, ne beklemesi bu?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

ciğerle arasına bağlıdır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

