Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

YOLLAR AYRILIYOR

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.