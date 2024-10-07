Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor
Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Amedspor, 8 maçta 12 puan toplayabilen teknik direktör Ersun Yanal nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Son olarak Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, Yanal'ı istifaya davet etti. Yanal'ın kredisi azaldı ve olası bir puan kaybı sonrası yolların ayrılması bekleniyor.
Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
YOLLAR AYRILIYOR
Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.