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Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor

Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor
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Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Amedspor, 8 maçta 12 puan toplayabilen teknik direktör Ersun Yanal nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Son olarak Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, Yanal'ı istifaya davet etti. Yanal'ın kredisi azaldı ve olası bir puan kaybı sonrası yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

YOLLAR AYRILIYOR

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Ersun Yanal Amedspor Esenler Spor

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