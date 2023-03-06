Amedspor cephesinden olaylı maça ilişkinTFF Başkanı Büyükekşi ile ilgili çok konuşulacak iddia: Telefonu kapattı

TFF 2. Lig'de Bursa'da oynanan Bursaspor- Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrasında Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"TFF BAŞKANI TELEFONU KAPATTI"

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin olaylar karşısında kayıtsız kaldığını iddia ettiği paylaşımda, "Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe, TFF Başkanının telefonu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı, hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

7 GÖZALTI, 3 GÜVENLİK YÖNETİCİSİNE UZAKLAŞTIRMA

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.