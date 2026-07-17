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Amed Sportif Faaliyetler, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdı

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyunculara teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emrah Başsan, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Murat Uçar, Felix Afena Gyan, Adama Traore, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur, Atakan Müjde, Andre Biyogo Poko ve Dilhan Demir'in sözleşmelerinin sona erdiği belirtilerek "Amedspor forması altında kulübümüze verdikleri emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol yaşamlarının bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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