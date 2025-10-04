Haberler

Amed Sportif, Keçiörengücü'nü 4-1 Mağlup Etti

Amed Sportif, Keçiörengücü'nü 4-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da oynanan maçta Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Gollerin ikisini Mbaye Diagne atarken, Aytaç Kara ve Dia Saba da skoru artırdı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Onur Gülter, Azem Zorlu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Cheikhou Kouyate dk. 85), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Oktay Aydın dk. 81), Aytaç Kara, Dia Sabia (Çekdar Orhan dk. 84), Adama Traore (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 81), Hasan Ali Kaldırım, Moreno Mosquera (Emrah Başsan dk. 75), Mbaye Diagne

Yedekler: Bartu Kaya, Andre Biyogo Poko, Kahraman Demirtaş, Alberk Koç, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sertaç Küçükbayrak

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Berkan Keskin dk. 46), Andre Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Erkam Develi, Ishak Karaogul (Hüseyin Bulut dk. 46), Odise Roshi (Fernandes dk. 54), Alper Potuk (Halil Can Ayan dk. 46), Francis Ezeh, Mame Biram Diouf (Ali Akman dk. 67)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Eduart Rroca, Halil Can Ayan, Süleyman Luş, Alper Duman

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Goller: Mbaye Diagne (dk. 7 ve 15), Aytaç Kara (dk. 29 pen.), Dia Saba (dk. 54) (Amed Sportif Faaliyetler), Halil Can Ayan (dk. 90) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Mehmet Erdoğan, Alper Potuk, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Fernandes (Keçiörengücü) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi

Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepkili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.