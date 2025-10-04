Amed Sportif, Keçiörengücü'nü 4-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da oynanan maçta Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Gollerin ikisini Mbaye Diagne atarken, Aytaç Kara ve Dia Saba da skoru artırdı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Onur Gülter, Azem Zorlu
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Cheikhou Kouyate dk. 85), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Oktay Aydın dk. 81), Aytaç Kara, Dia Sabia (Çekdar Orhan dk. 84), Adama Traore (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 81), Hasan Ali Kaldırım, Moreno Mosquera (Emrah Başsan dk. 75), Mbaye Diagne
Yedekler: Bartu Kaya, Andre Biyogo Poko, Kahraman Demirtaş, Alberk Koç, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Sertaç Küçükbayrak
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Berkan Keskin dk. 46), Andre Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Erkam Develi, Ishak Karaogul (Hüseyin Bulut dk. 46), Odise Roshi (Fernandes dk. 54), Alper Potuk (Halil Can Ayan dk. 46), Francis Ezeh, Mame Biram Diouf (Ali Akman dk. 67)
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Eduart Rroca, Halil Can Ayan, Süleyman Luş, Alper Duman
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Mbaye Diagne (dk. 7 ve 15), Aytaç Kara (dk. 29 pen.), Dia Saba (dk. 54) (Amed Sportif Faaliyetler), Halil Can Ayan (dk. 90) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Mehmet Erdoğan, Alper Potuk, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Fernandes (Keçiörengücü) - DİYARBAKIR