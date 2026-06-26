Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı
Amed Sportif Faaliyetler, 29 yaşındaki İskoç savunma oyuncusu David Bates ile anlaşmaya vardı. Son olarak Belçika ekibi Standard Liège'de forma giyen Bates, kariyerinde Rangers, Hamburg ve Sheffield Wednesday gibi takımlarda oynadı.
Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak Belçika ekibi Standard Liège'de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin