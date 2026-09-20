Amed Sportif'in Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta Italiano, hakem başrolde değildi dedi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Bence bugün başrolde hakem yoktu" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, rakibin kendilerini çok zorladıklarını ifade ederek, "Gerçekten Amed Spor'u tebrik ediyorum. Baktığın zaman yeni bir çıkmış takım ve böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi iş çıkardılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takım da çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık. İlk yarıda bence kötü başladık ve onların da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar ve bence herkes burada zorlanacak gene" dedi.

'İKİNCİ YARI İYİ OYNADIK'

İkinci yarı takımının etkisini arttırdığını ifade eden Italiano, "Bu maç aslında çok fazla düello, ikili mücadelelerin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. ve aynı zamanda kritik pozisyonların da olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok kritik, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence o penaltı vardı. Bize verilebilecek penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için onlar için düdük çaldı. Bu maçta bence hakemi şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerine iyi kullandılar. İyi bir oyun ortaya çıkardılar. Ama bence bugün başrolde hakem yoktu. Bunu söyleyebilirim. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. İlk başta 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın göstereceği bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı