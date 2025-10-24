Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Yeni Başkanıyla Hedef Süper Lig

Amed Sportif Faaliyetler Yeni Başkanıyla Hedef Süper Lig
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler'in yeni başkanı Nahit Eren, basın toplantısında Süper Lig hedeflerini açıkladı. Eren, 1. Lig'de mücadele ederek Süper Lig'e çıkmayı ve kalıcı bir takım olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Amed Sportif Faaliyetlerde geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimlerde başkanlığa seçilen Nahit Eren, yeni yönetimi ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Amed SF Başkanı Nahit Eren, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Sinan Kaloğlu katıldı. Burada konuşan Kulüp başkanı Nahit Eren, Amed SF'nin kongresinin yakın zamanda tamamlandığını hatırlattı. Başkan Eren, "Tabii yeni bir hocamızla birlikte 1. Lig'de mücadele edip Süper Lig'e çıkma hedefiyle çalışmalarımıza başladık. Biz genel kurulda da ifade ettik. Amedspor'un çok farklı bir kimliğinin olduğunu ifade ettik. Önümüzde bir Süper Lig heyecanı var. Yani bu periyodun bu 1. Lig sürecini Süper Lig'le taçlandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla da bizden önce emek sarf eden tüm başkanlara özellikle son başkanımız Burç Baysal'a ve yönetim kuruna da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Amacımız bu sene Süper Lige çıkmak. Tabii Süper Lige çıktıktan sonra da kalıcı bir takım olabilmek. Bunun için de sürekli bizlere yapılan eleştirileri de görüyoruz ve bu eleştirileri de dikkate alacağız. Sadece bu dönem bu ligde bir şampiyonluk amacıyla hocamızı transfer etmedik. Biz Amedspor'u başarılarının yanı sıra istikrarlı bir takıma dönüştürmek, Süper Lig'e çıkartmak ve Süper Lig'de de kalıcı bir takım olarak kalmasını, Avrupa'da mücadele etmesini umut ediyoruz. Hayalimiz bu" dedi.

Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Çelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 485.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
