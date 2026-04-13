Amed Sportif Faaliyetler - Eminevim Ümraniyespor: 2-2

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Amed, bu sonuçla 72 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu, Levent Balcı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Sinan Kurt, Hasani (Dk.74 Çekdar Orhan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Dia Saba (Dk.60 Afena-Gyan), Diagne

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Cihan Tapoloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Engjell Hoti (Dk.59 Kubilay Aktaş), Jurgen Bardhi, Yusuf Deniz Şaş (Dk.77 Orhan Uğur), Adeola Kosoko (Dk. 67 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 77 Barış Ekinciler)

GOLLER: Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.22 Batuhan Çelik, Dk.69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
