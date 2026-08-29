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Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Diyarbakır Stadı'nda saat 21.30'da Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yapan yeşil-kırmızılı ekip, salonda ısınma hareketleri, atletik koşu ve topla çalışmaların ardından çift kale maçla idmanı tamamladı. Son hazırlık antrenmanı ise yarın yapılacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın yapacak.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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