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Amed, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Amed, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Amed Sportif Faaliyetler, Kocaeli'ndeki tesislerinde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Isınma ve atletik koşu çalışmalarının ardından Diyarbakır'a hareket eden yeşil-kırmızılı ekip, maç hazırlıklarına kentte devam edecek. Karşılaşma, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

AMED Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sporterio Arena'da teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve atletik koşu çalışması yaptı. Antrenmanın ardından Diyarbakır'a hareket eden yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını kentte sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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