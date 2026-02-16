Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp, Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı