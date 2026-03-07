Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da konuk ettiği Serikspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Afena-Gyan'dan geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Dia Saba (Dk. 62 Hasani), Diagne, Dimitrov (Dk. 46 Afena-Gyan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Daniel Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan)

Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir), Martynov, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 76 Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 Topalli), Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

Gol: Dk. 63 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 23 Sertan Taşqın (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
