Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idman, pas ve top koruma çalışmalarıyla sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Serikspor, saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
