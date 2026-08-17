Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül'ü transfer etti. Kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Bülbül'e hoş geldin denilerek, yeni takımında başarılar dilendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'da forma giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA