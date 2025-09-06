Amed Sportif Faaliyetler Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, antrenmanlarını salon ortamında kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
