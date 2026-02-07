Amed Sportif Faaliyetler, Oğuzhan Matur'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'dan sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalandı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşıldığı "Kulübümüz, Hatayspor profesyonel futbolcusu Oğuzhan Matur'un kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Sol bek mevkisinde görev yapan Oğuzhan Matur ile 1,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleriyle duyuruldu.
Matur, 2025-26 sezonunda 17 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor