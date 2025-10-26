Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beraberliği Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, statta güzel bir atmosfer olduğunu belirterek taraftarın son dakikaya kadar takımlarını desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraftarlara galibiyet armağan edemedikleri için üzgün olduklarını aktaran Kaloğlu, "Bir tane ciddi pozisyon verdik. Onun dışında ilk yarı çok ciddi bir pozisyon vermedik. Aslında dengeli gitti ilk yarı. İstediğimiz şeyler oldu mu olmadı ama yine de çok net pozisyonlarımız vardı. Gerçekten ilk yarı bence maçı koparabilirdik. Kaçırdığımız 1-2 çok net pozisyon vardı." diye konuştu.

Devre arasında değişikliğe gittiklerini anlatan Kaloğlu, "Biraz daha oyunu öne doğru yıktık, sonra çok baskılı oynadık. İkinci yarının başından sonuna kadar aslında çocuklar her şeyi denedi. Yani son dakikaya kadar dönen topu aldık. Rakibe çok pozisyon vermedik, kalemize gelemediler. Sağdan, soldan her şeyi denedik, yine inanılmaz goller kaçırdık. Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, karşılaşmadan keyif aldığını dile getirdi.

Top rakipteyken futbolcularının doğru baskıyı kurduğunu vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Zaman zaman o kazandığımız toplarda, geçişte, hücum hattında çoğalabilme şansımız olsaydı skoru da bulabilirdik ilk yarıda. İkinci yarı biraz daha oyun geçiş oyununa döndü. O geçişlerde son dakikada yakaladığımız pozisyon var. Rakibin kazandığı pozisyonlar var. Bugün futbol da taraftar da güzeldi. O yüzden biz oynadığımız oyundan, mücadeleden keyif aldık. Galip gelebilirdik, Amed de galip gelebilirdi ama maçın hakkı beraberlikti. O yüzden kendi adımıza bu maçı bir kayıp olarak değil, bir kazanç olarak görüyoruz."