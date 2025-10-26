Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beraberliği Değerlendirdi

Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beraberliği Değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası futbolcularının mücadeleci performansını övdü. Kaloğlu, taraftarın desteğinin önemine vurgu yaparak galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, statta güzel bir atmosfer olduğunu belirterek taraftarın son dakikaya kadar takımlarını desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraftarlara galibiyet armağan edemedikleri için üzgün olduklarını aktaran Kaloğlu, "Bir tane ciddi pozisyon verdik. Onun dışında ilk yarı çok ciddi bir pozisyon vermedik. Aslında dengeli gitti ilk yarı. İstediğimiz şeyler oldu mu olmadı ama yine de çok net pozisyonlarımız vardı. Gerçekten ilk yarı bence maçı koparabilirdik. Kaçırdığımız 1-2 çok net pozisyon vardı." diye konuştu.

Devre arasında değişikliğe gittiklerini anlatan Kaloğlu, "Biraz daha oyunu öne doğru yıktık, sonra çok baskılı oynadık. İkinci yarının başından sonuna kadar aslında çocuklar her şeyi denedi. Yani son dakikaya kadar dönen topu aldık. Rakibe çok pozisyon vermedik, kalemize gelemediler. Sağdan, soldan her şeyi denedik, yine inanılmaz goller kaçırdık. Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, karşılaşmadan keyif aldığını dile getirdi.

Top rakipteyken futbolcularının doğru baskıyı kurduğunu vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Zaman zaman o kazandığımız toplarda, geçişte, hücum hattında çoğalabilme şansımız olsaydı skoru da bulabilirdik ilk yarıda. İkinci yarı biraz daha oyun geçiş oyununa döndü. O geçişlerde son dakikada yakaladığımız pozisyon var. Rakibin kazandığı pozisyonlar var. Bugün futbol da taraftar da güzeldi. O yüzden biz oynadığımız oyundan, mücadeleden keyif aldık. Galip gelebilirdik, Amed de galip gelebilirdi ama maçın hakkı beraberlikti. O yüzden kendi adımıza bu maçı bir kayıp olarak değil, bir kazanç olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Türkiye'de 11 maçta 2 kez kazanan teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.