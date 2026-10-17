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Amed Sportif Faaliyetler ile TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz bitti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konyaspor'dan Melih İbrahimoğlu ve Deniz Türüç ilk yarıda sarı kart gördü.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic, Mehmet Yeşil, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Ballet, Dia Saba, Lutin, Orban

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Awaziem, Baniya, Andzouana, Masuaku, Jevtovic, Toth, Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka

Sarı kartlar: Dk. 18 Melih İbrahimoğlu, Dk. 37 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Orban'a ligin 6. haftasında Beşiktaş karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından eylül ayının en iyi golü ödülü verildi.

7. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Dia Saba'nın pasında Raveloson'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı gitti.

17. dakikada konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor'un soldan geliştirdiği atağa destek veren Masuaku'nun ortasında Gonçalves'in vuruşunda, top kaleci Lafont'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA
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