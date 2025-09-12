Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, İki Futbolcuyla Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile yollarını ayırırken, Muhammed Hasan Yıldırım ve Miraç Acer'i de başka takımlara kiraladığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu futbol A takımı yapılanması kapsamında oyuncuları Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımızdan Muhammed Hasan Yıldırım, Yalova FK 77'ye Miraç Acer ise Kırklarelispor'a kiralık olarak transfer edilmiştir. Oyuncularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
