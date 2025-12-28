Haberler

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 Iğdır FK: 0

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 Iğdır FK: 0
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Iğdır FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Daniel Moreno ve Mbaye Diagne kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Cheikhou Kouyate dk. 87), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 82), Dia Saba (Aytaç Kara dk. 82), Daniel Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 64), Mbaye Diagne

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Necat Kaya, Bora Gün

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Iğdır FK: Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dorin Rotariu dk. 64), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Ryan Isaac Mendes (Fode Koita dk. 64), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 64), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Özder Özcan dk. 84)

Yedekler: Sinan Bolat, Melih Akyüz, Malik Yılmaz, Aaron Suarez, Serkan Asan, Beraat Keser

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Daniel Moreno (dk. 44 ve 76), Mbaye Diagne (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

