Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 Iğdır FK: 0
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Iğdır FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Daniel Moreno ve Mbaye Diagne kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Cheikhou Kouyate dk. 87), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 82), Dia Saba (Aytaç Kara dk. 82), Daniel Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 64), Mbaye Diagne
Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Necat Kaya, Bora Gün
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Iğdır FK: Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dorin Rotariu dk. 64), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Ryan Isaac Mendes (Fode Koita dk. 64), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 64), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Özder Özcan dk. 84)
Yedekler: Sinan Bolat, Melih Akyüz, Malik Yılmaz, Aaron Suarez, Serkan Asan, Beraat Keser
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Daniel Moreno (dk. 44 ve 76), Mbaye Diagne (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR