Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da ağırladığı Hatayspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Mbaye Diagne tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım (Alberk Koç dk. 90+4), Sinan Kurt, Andre Poko (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 85), Dia Sabia (Moreno Mosquera dk. 71), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 90+3), Mbaye Diagne (Aytaç Kara dk. 90+4)

Yedekler: Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Cheikhou Kouyate, Abdullah Çelik, Yunus Tarhan, Karaman Demirtaş

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Hatayspor: Visar Bekaj, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz (Baran Sarka dk. 85), Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Armin Hodzic, Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Selimcan Temel dk. 42), Ünal Durmuşhan

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Barış Uzel, Melih Şen, Mustafa Said Aydın

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller: Mbaye Diagne (dk. 5 ve 23) (Amed Sportif Faaliyetler), Görkem Sağlam (dk. 41 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mbaye Diagne, Celal Hanalp, Dia Sabia, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Visar Bekaj (Hatayspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.