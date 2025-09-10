Amed Sportif Faaliyetler, Hasan Ali Kaldırım ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile prensipte anlaşmaya vardı. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve MKE Ankaragücü formalarını giyen 35 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz yarın sağlık kontrolünden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor