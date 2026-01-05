Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'dan 28 yaşındaki golcü oyuncu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Hasani bu sezon Boluspor ile 14 gol atarak gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hasani, bu sezon Boluspor formasıyla attığı 14 golle, Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı aldı. Ayrıca Hasani, Antalya'daki kampa katıldı. - DİYARBAKIR

