Amed Sportif Faaliyetler'de Esenler Erokspor maçı hazırlıkları sürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.