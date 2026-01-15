Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını yarın sürecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor