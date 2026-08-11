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Amed, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Amed, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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