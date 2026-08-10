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Amed, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Amed, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ilk hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman ısınma, koşu ve çift kale maçla tamamlandı. Maç 16 Ağustos Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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