Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Erzurum kampını tamamladı.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Diyarbakır temsilcisi, kamp boyunca fiziksel ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, yüksek irtifada kondisyon depolarken takım uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum kampında Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile iki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Saha'da oynanan ilk mücadeleyi Gürcistan temsilcisi 2-0 kazanırken, ikinci karşılaşmada ise Amed Sportif Faaliyetler rakibini 2-0 mağlup ederek kamp dönemini galibiyetle tamamladı.

17 Temmuz'da Erzurum'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 20 Temmuz Pazartesi günü Burdur Lavanta Tepesi'nde başlayacak ikinci etap kampına geçecek. Amed Sportif Faaliyetler, 6 Ağustos'a kadar Burdur'da hazırlıklarını sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı