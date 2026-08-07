Amed Engelsiz Basketbol’dan 4 Yeni Transfer
Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu için Beşiktaş’tan Bulut Atabey, Fenerbahçe’den Ümit Bebe ve Mohammed Hasan Sayari ile Karabükspor’dan Mevlüt Erdenci’yi kadrosuna kattı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'tan Bulut Atabey, Fenerbahçe'den Ümit Bebe ve Mohammed Hasan Sayari ile Karabükspor'dan Mevlüt Erdenci kadroya dahil edildi.
Açıklamada, yeni transferlerin 2026-2027 sezonunda takımın kadrosunda yer alacağı belirtilerek, "Bulut Atabey, Ümit Bebe, Mevlüt Erdenci ve Mohammed Hasan Sayari'ye kulübümüze hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.