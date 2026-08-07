Amed Engelsiz Basketbol’dan 4 Yeni Transfer

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'tan Bulut Atabey, Fenerbahçe'den Ümit Bebe ve Mohammed Hasan Sayari ile Karabükspor'dan Mevlüt Erdenci kadroya dahil edildi.

Açıklamada, yeni transferlerin 2026-2027 sezonunda takımın kadrosunda yer alacağı belirtilerek, "Bulut Atabey, Ümit Bebe, Mevlüt Erdenci ve Mohammed Hasan Sayari'ye kulübümüze hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA