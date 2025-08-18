Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcu Emrah Başsan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, transferin kendilerine hayırlı olmasını diledi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Spor
