Amed Sportif Faaliyetler, Dilhan Demir'i Kiralık Kadrosuna Kattı
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Gençlerbirliği'nden genç futbolcu Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Dilhan Demir' mesajıyla açıkladı.
AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Amed Sportif Faaliyetler, gece yarısı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, genç futbolcu için 'Hoş geldin Dilhan Demir' mesajı yayımladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı